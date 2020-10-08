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محمد العسيري
الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس الأمة الكويتي يوافق على تولي الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولاية العهد

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 09:10 ص
الشيخ مشعل الأحمد
الشيخ مشعل الأحمد الصباح
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وافق مجلس الأمة الكويتي، صباح اليوم الخميس، بالإجماع على تولي الشيخ مشعل الأحمد الصباح وهو الأخ الأصغر لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، ولاية العهد في البلاد.

وأثنى النواب خلال جلسة المبايعة على اختيار الشيخ مشعل الأحمد لولاية العهد، مشيدين بالخطوة السريعة التي قام بها الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وكان أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أصدر أمس الأربعاء، مرسوما أميريا، يقضي بتزكية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد.

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