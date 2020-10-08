رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

50 ألفا و341 إصابة جديدة بكورونا فى أمريكا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 09:04 ص
إصابة جديدة بكورونا
إصابة جديدة بكورونا في أمريكا
ا ش ا
طباعة
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية عن أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت إلى 7 ملايين و549 ألفا و682 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 50 ألفا و341 حالة إصابة جديدة على الأقل.

وقالت الجامعة- حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 211 ألفا و801 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 915 حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس يدشن كاتدرائية العذراء وأبوسيفين بالإسكندرية (فيديو)

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

«التعليم» تحسم الجدل بشأن كتاب امتحانات الثانوية

الصور

image description

الأهلي «يُشعل» إنبي بثلاثية

image description

حريق ضخم فى عقار سكنى بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة المعالجة الثلاثية لمشروع صرف صحي أبنوب والفتح

image description

صرف 1500 جنيه للعاملين بجامعة أسيوط

image description

تنفيذ تجربة إخماد حريق بـ«أسيوط لتكرير البترول»

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

الجهاز الطبى فى الأهلى: فايلر وراء إصابة محمد محمود الجديدة

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020.. اللينك وخطوات الاستعلام عبر الموقع الرسمي

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيرين عبدالنور: أنتظر النص المناسب للعودة إلى مصر

منوعات

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 8-10-2020

ريو دى جانيرو تسمح باستئناف عروض السامبا

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

الجهاز الطبى فى الأهلى: فايلر وراء إصابة محمد محمود الجديدة

أيام زمان

لماذا صرخ السيد راضى فى وجه السادات؟

الفوازير كلمة السر.. حقيقة خلاف «عمو فؤاد وجدو عبده»

«إذا عرض علىّ دور سأحلق لحيتى فورًا».. اعترافات حسن يوسف

حكايات المقاهي والشيشة بين جمال الغيطاني والأدباء

مقالات الرأي
ماجد حبته
فرنسا والإسلام.. تركيا والأزهر!
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الانتصار الأكتوبري.. ومضخة الانتماء!
أحمد بهاء الدين شعبان
الجيل الذى حارب من أجل الحرب
جلال حمام
الحق ما شهدت به مؤسسات المال العالمية
المزيد

الثقافة

من هم المرشحون لجائزة نوبل للآداب المنتظر إعلانها اليوم؟

اليوم.. مناقشة المجموعة القصصية «تليفون بقرص» لطارق فهمى

روافد للنشر تصدر كتاب «من فانكا إلى تشيخوف» لــ سوسن الشريف

«نويرة» تتغنى بأعمال وطنية ورومانسية بالمسرح الكبير