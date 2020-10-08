رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السلطات الانتقالية فى مالى تطلق سراح 12 مسئولًا مدنيًا وعسكريًا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 08:47 ص
السلطات الانتقالية
السلطات الانتقالية في مالي
ا ش ا
طباعة
أعلنت السلطات الانتقالية في مالي عن أنها أفرجت عن 12 مسئولًا مدنيًا وعسكريًا، بينهم رئيس الوزراء السابق بوبو سيسيه، اعتقلوا خلال الأحداث التي وقعت في 18 أغسطس الماضي.

وقالت "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب"، التي أطاحت بالرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا، وفقا لقناة "فرانس- 24" الفضائية اليوم الخميس، إن نائب الرئيس الانتقالي الكولونيل عصيمي جويتا أبلغ الرأي العام بأنه تم اليوم إطلاق سراح الشخصيات السياسية والعسكرية التي اعتقلت في أعقاب أحداث 18 أغسطس 2020.

وأضافت اللجنة، في بيانها، أن المفرج عنهم "سيظلون تحت تصرف القضاء إذا لزم الأمر"، وأن المفرج عنهم هم: رئيس الوزراء السابق بوبو سيسيه، والرئيس السابق للجمعية الوطنية موسى تيمبينيه، والجنرالات إبراهيما ضاهرو ديمبيليه، ومبيمبا موسى كيتا، وعمر داو، وواهون كونيه، وبوكاري كوديو، وعبد الرحمن بابي، وعبدالله كوليبالي، ومصطفى درابو، والكولونيل-ميجور فاجيمبا كانساي.

ويأتي هذا الإعلان غداة رفع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) العقوبات التي فرضتها على مالي إثر الانقلاب، في قرار قالت إنّه يهدف إلى "دعم" العملية الانتقالية المفترض أن تعيد السلطة إلى حكومة مدنية.

موضوعات متعلقة

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

«الصحة»: 133 إصابة جديدة بكورونا.. و9 حالات وفاة

«الكابتن» يكشف كواليس تحقيقات الخطيب فى إصابة محمد محمود والمتسبب فيها

«التعليم» تحسم الجدل بشأن كتاب امتحانات الثانوية

الصور

image description

الأهلي «يُشعل» إنبي بثلاثية

image description

حريق ضخم فى عقار سكنى بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة المعالجة الثلاثية لمشروع صرف صحي أبنوب والفتح

image description

صرف 1500 جنيه للعاملين بجامعة أسيوط

image description

تنفيذ تجربة إخماد حريق بـ«أسيوط لتكرير البترول»

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

الجهاز الطبى فى الأهلى: فايلر وراء إصابة محمد محمود الجديدة

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020.. اللينك وخطوات الاستعلام عبر الموقع الرسمي

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيرين عبدالنور: أنتظر النص المناسب للعودة إلى مصر

منوعات

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 8-10-2020

ريو دى جانيرو تسمح باستئناف عروض السامبا

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

الجهاز الطبى فى الأهلى: فايلر وراء إصابة محمد محمود الجديدة

أيام زمان

لماذا صرخ السيد راضى فى وجه السادات؟

الفوازير كلمة السر.. حقيقة خلاف «عمو فؤاد وجدو عبده»

«إذا عرض علىّ دور سأحلق لحيتى فورًا».. اعترافات حسن يوسف

حكايات المقاهي والشيشة بين جمال الغيطاني والأدباء

مقالات الرأي
ماجد حبته
فرنسا والإسلام.. تركيا والأزهر!
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الانتصار الأكتوبري.. ومضخة الانتماء!
أحمد بهاء الدين شعبان
الجيل الذى حارب من أجل الحرب
جلال حمام
الحق ما شهدت به مؤسسات المال العالمية
المزيد

الثقافة

من هم المرشحون لجائزة نوبل للآداب المنتظر إعلانها اليوم؟

اليوم.. مناقشة المجموعة القصصية «تليفون بقرص» لطارق فهمى

روافد للنشر تصدر كتاب «من فانكا إلى تشيخوف» لــ سوسن الشريف

«نويرة» تتغنى بأعمال وطنية ورومانسية بالمسرح الكبير