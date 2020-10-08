حظك اليوم.. برج الحوت الخميس 8 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الخميس 8 أكتوبر، وفيما يخص برج الحوت قالت:مهنيًا: يرّوج بعض الزملاء الإشاعات عن وضعك، لكنّك تبقى صلبًا وتحديدًا في المركز المهم الذي أسنده إليك أرباب العمل.عاطفيًا: صداقة قديمة تعود إلى الواجهة عن طريق المصادفة، لكنّ الشريك يشعر بالقلق، فسارع إلى توضيح الأمور.صحيًا: لا تستسلم للإحباط بسبب وضعك الصحّي المتردي نوعًا ما، بل كن متسلّحًا بالتفاؤل.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.