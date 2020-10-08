ارتفاع إصابات كورونا لـ316 ألفا و934 فى باكستان

أعلن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 316 ألفا و934 حالة، وذلك عقب تسجيل 583 حالة إصابة جديدة.وقال المركز- حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الخميس- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 6544 حالة، وذلك عقب تسجيل تسع حالات وفاة جديدة.وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 302 ألف و375 شخصا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.