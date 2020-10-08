حظك اليوم.. برج الدلو الخميس 8 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الخميس 8 أكتوبر، وفيما يخص برج الدلو قالت:مهنيًا: تعرف بعض الانفراجات والتغيّرات المهنية جو مريح ومطمئن يساعدك على التفاهم مع المسؤولين والتوصل الى نتائج ترضي الطرفين.عاطفيًا: لا تتسرّع في الموافقة على قرار مهم قبل أن تدرس الوضع من جميع جوانبه، لأن الندم قد لا يفيدك لاحقًا.صحيًا: لكي تحافظ على صحتك السليمة، ما عليك سوى ممارسة الرياضة ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.