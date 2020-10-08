78 ألفا و524 إصابة جديدة بكورونا فى الهند
الخميس 08/أكتوبر/2020 - 08:42 ص
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أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 6 ملايين و835 ألفا و656 حالة، وذلك عقب تسجيل 78 ألفا و524 حالة إصابة جديدة.
وقالت الوزارة- حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 105 آلاف و526 حالة، وذلك عقب تسجيل 971 حالة وفاة جديدة.
وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 5 ملايين و827 ألفا و705 أشخاص.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وقالت الوزارة- حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 105 آلاف و526 حالة، وذلك عقب تسجيل 971 حالة وفاة جديدة.
وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 5 ملايين و827 ألفا و705 أشخاص.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.