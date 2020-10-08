78 ألفا و524 إصابة جديدة بكورونا فى الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 6 ملايين و835 ألفا و656 حالة، وذلك عقب تسجيل 78 ألفا و524 حالة إصابة جديدة.وقالت الوزارة- حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 105 آلاف و526 حالة، وذلك عقب تسجيل 971 حالة وفاة جديدة.وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 5 ملايين و827 ألفا و705 أشخاص.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.