تكريم السيسى وإعفاء مليون طالب من الرسوم الدراسية يتصدران اهتمامات الصحف

سلطت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، كما تناولت باهتمام عددا من أخبار الشأن المحلي.ففي صفحتها الأولى وتحت عنوان "الرئيس يحصل على درع العمل التنموي العربي ويهديه للشعب"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حصل على "درع العمل التنموي العربي لعام 2020"، التي تمنح سنويًا من جامعة الدول العربية إلى الرموز العربية التي تقود العملية التنموية في بلادها.وأضافت "الأهرام" أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس أمس أحمد أبوالغيط، الأمين العام للجامعة العربية، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، إلى جانب السفير حسام زكي الأمين العام المساعد والمشرف على مجلس الجامعة العربية، والسفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة، والسفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالجامعة.وأشارت "الأهرام" إلى أن الرئيس توجه بالامتنان للجامعة العربية على هذا التقدير الرفيع، مؤكدًا أن هذا الدرع مُهدَى لكل المصريين الذين ساهموا بوعيهم ووطنيتهم في إنجاح جهود الإصلاح الاقتصادي ومسيرة العملية التنموية الشاملة التي تتم بجهود وموارد مصرية خالصة.وأكد الرئيس السيسي دعم مصر لجهود الجامعة العربية لتعزيز التعاون بين الدول العربية وتضافر جهودها لدعم مسيرة التنمية بالوطن العربي، بما يلبى تطلعات شعوبها ويعزز من روح التضامن المشترك، فضلًا عن حشد الجهود العربية للتعامل مع المشكلات والتحديات التي تواجه الأمة العربية في كافة المجالات، خاصةً الشق التنموي، ومواصلة الجهود لتمكين المرأة والشباب وتعزيز دورهم في المجتمعات العربية ومساهمتهم في دفع عملية التنمية الشاملة.وفي "الأخبار"، سلطت الصحيفة الضوء على اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء، ووزير السياحة والآثار، وتحت عنوان "السيسي: الارتقاء بالمواقع الأثرية والحفاظ على العمالة بالقطاع السياحي"، ذكرت "الأخبار" أن الرئيس السيسي وجه بمواصلة جهود الارتقاء بالمواقع الأثرية على مستوي الجمهورية، في إطار نهج الدولة المستمر لاستعادة وإبراز الثقافة والحضارة المصرية عبر العصور المختلفة، من خلال أعمال الترميم الشاملة للمواقع الأثرية وإقامة المتاحف، وأبرزها المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة.وأضافت الأخبار أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.وأضافت أن الرئيس السيسي اطلع على جهود استئناف الحركة السياحية، وكذلك ما يتم تقديمه من حزم تحفيزية لدعم قطاع السياحة، حيث وجه بالحفاظ على العمالة بالقطاع السياحي وتثبيت أوضاعها، خاصةً في ظل الدعم الحكومي للقطاع استجابةً لتداعيات جائحة كورونا، وكذا البرامج الحكومية التحفيزية الموجهة في هذا الإطار.وفي صحيفة الجمهورية، وتحت عنوان "مجلس الوزراء يهنئ القوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر"، ذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بدأ اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية (فيديو كونفرانس)، بتوجيه أخلص التهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصريّ بالذكرى الـ47 لنصر أكتوبر المجيد.وأضافت "الجمهورية" أن د. مدبولي رحب بالتوقيع النهائي على "اتفاق جوبا للسلام"، بين الحكومة الانتقالية لجمهورية السودان والجبهة الثورية والحركات المسلحة، مؤكدا اهتمام مصر حاليًا بزيادة أطر التعاون مع السودان الشقيق، مشيرًا إلى أن هناك زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء السوداني لمصر خلال الفترة المقبلة.وفي "الأهرام" تحت عنوان "في ندوة لوكالة أنباء الشرق الأوسط: أهمية بناء وعي المواطنين لمواجهة محاولات أعداء الوطن زعزعة استقراره"، سلطت الصحيفة الضوء على الندوة التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط تحت عنوان" دور المواطن في مواجهة محاولات تزييف الوعي" والتي أدارها الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.ونقلت "الأهرام" عن الحضور من خبراء استراتيجيين وإعلاميين وأكاديميين تأكيدهم على أهمية بناء وعي المواطنين في مواجهة محاولات تزييف الوعي التي ينتهجها أعداء مصر، وفي مقدمتهم جماعة الإخوان الإرهابية، لمحاولة النيل من الوطن واستقراره وعرقلة مسيرة التنمية والتقدم التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي لوضع مصر في مكانتها اللائقة بين دول العالم.وأشار الخبراء إلى أن أعداء الوطن لا يدخرون وسعًا نحو العمل على تزييف الوعي من خلال تغيير محتوى المادة الإعلامية عبر التلاعب بالألفاظ والجمل والعبارات مستخدمين في ذلك أساليب تكنولوجية لتعرض على الجمهور المستهدف نوعًا من الأكاذيب لمحاولة خلق وعي زائف وتضليل الرأي العام بهدف إحداث بلبلة والعمل على نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار وفق هدف نهائي لهم ألا وهو هدم الدولة المصرية.وفي صفحتها الأولى وتحت عنوان "ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 38.4 مليار دولار"، أوضحت "الأهرام" أن البنك المركزي أعلن عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 59 مليون دولار خلال سبتمبر، ليبلغ نحو 38.425 مليار دولار، بالمقارنة مع 38.366 مليار دولار بنهاية أغسطس 2020.وفي الأخبار، وتحت عنوان "إعفاء مليون طالب من الرسوم الدراسية"، ذكرت الصحيفة أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن هناك نسبة إعفاءات كبيرة لن يسدد أصحابها المصروفات الدراسية، تصل إلى 40% من الطلاب، خاصة بعد إضافة مليون طالب من الأسر الأولى بالرعاية للقرار الوزاري المحدد لفئات الطلبة المعفيين من الرسوم الدراسية.وأوضحت "الجمهورية" أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حددت المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2020-2021، لطلاب المدارس الحكومية، موضحة أنه في مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي 300 جنيه، ومن الصف الرابع حتى الثالث الإعدادي 200 جنيه، ومن الصف الأول الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي 500 جنيه، وصفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته 200 جنيه.وكشفت وزارة التربية والتعليم عن الفئات التي تم إعفاؤها من المصاريف، وهي: أبناء شهداء ثورة 25 يناير، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن، والطلاب يتامى الأب، وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا بدون دخل ثابت، وأبناء مصابي الثورة، طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبورمادة بالبحر الأحمر ومدارس شمال سيناء، وطلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس التعليم المجتمعي، والطلبة المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس".