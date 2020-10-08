حظك اليوم.. برج القوس الخميس 8 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الخميس 8 أكتوبر، وفيما يخص برج القوس قالت:مهنيًا: قد يفقدك هذا اليوم الظروف المشجعة على التحرّك والاستثمار وتوظيف الأموال وتحقيق الأرباح.عاطفيًا: كن طويل البال مع الشريك وامنحه مزيدًا من الوقت، فهو ساعدك كثيرًا ويستحق منك بعض التضحية.صحيًا: تجنّب قدر الإمكان الأماكن الرطبة ولا سيما أنك تعاني الربو وضيقًا في التنفس.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.