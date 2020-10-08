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الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا في التشيك

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 08:26 ص
كورونا في التشيك
كورونا في التشيك
ا ش ا
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أعلنت وزارة الصحة التشيكية تسجيل أكثر من 5000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت الوزارة، اليوم الخميس، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 5335، لتصل إلى 95360 حالة.

وهذه الحصيلة اليومية هي الأعلى في البلاد منذ وصول الجائحة إليها، وتأتي بعد أن سجلت التشيك الأربعاء 4457 إصابة، ما كان يمثل عددا قياسيا قبل ارتفاع اليوم.

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 35 وفاة جديدة جراء المرض في البلاد، مقابل 13 في بيانات الأربعاء، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في التشيك 829 شخصا.

وتواجه التشيك، التي يقطنها 10.7 مليون شخص، على مدار الأسبوعين الماضيين أسرع وتيرة ارتفاع للإصابات المسجلة بفيروس كورونا في أوروبا، من حيث عدد السكان.

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