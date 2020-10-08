حظك اليوم.. برج الأسد الخميس 8 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الخميس 8 أكتوبر، وفيما يخص برج الأسد قالت:مهنيًا: قد يجعلك هذا اليوم تتردّد في تسلم مهمة مع أنك تمتلك القدرة على ذلك وتحقيق النجاح المطلوب.عاطفيًا: لا تحمّل الشريك مسؤولية الأخطاء القديمة، وحاول أن تتخطى ذلك برحابة صدر وبساطة.صحيًا: التدخين والإفراط في شرب الكحول والسهر سرعان ما تظهر نتائجهما على صحتك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.