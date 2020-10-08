حظك اليوم.. برج الثور الخميس 8 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الخميس 8 أكتوبر، وفيما يخص برج الثور قالت:مهنيًا: حاول ألاّ توظف طاقتك في مشاريع صغيرة لا خطط واضحة لها، وانتظر حتى تعرض عليك المشاريع الكبيرة.عاطفيًا: يطلب منك الشريك أن تعطيه جوابًا حاسمًا بشأن طبيعة العلاقة بينكما، من دون أن يغفل عن أمور تهمكما.صحيًا: ترتاح من تعب أرهقك جدًا وأبقاك في حالة صحية متذبذبة ومضطربة بعض الشيء.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.