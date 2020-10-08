11 حالة إصابة جديدة بكورونا في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في السابع من أكتوبر وذلك مقابل سبع حالات في اليوم السابق.وذكرت اللجنة في بيان أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج مضيفة أنها رصدت أيضا ثماني حالات إصابة خالية من الأعراض.وسجلت الصين 85500 حالة إصابة في المجمل بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.