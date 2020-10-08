حظك اليوم.. برج الحمل الخميس 8 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الخميس 8 أكتوبر، وفيما يخص برج الحمل قالت:مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم كلمات الإطراء والمديح والتهنئة، فيسطع نجمك وتبدأ بمشروع جديد.عاطفيًا: يحتاج الشريك اليوم إلى عاطفتك واهتمامك أكثر من أي وقت مضى، فاستمع إليه وأمن له ما يتمنّاه.صحيًا: القيام ببعض التمارين الخفيفة صباحًا تساعد على تليين العضلات وخصوصًا عضلات العنق الكتفين.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.