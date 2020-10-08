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الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

كورونا يوقف تصوير الجزء الجديد من فيلم «الحديقة الجوراسية»

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 06:03 ص
فيلم الحديقة الجوراسية
فيلم الحديقة الجوراسية
وكالات
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توقف تصوير الجزء الجديد من سلسلة أفلام "الحديقة الجوراسية"، بعد أن ثبتت إصابة العديد من الأشخاص بفيروس كورونا.

ونشر المخرج كولين تريفيرو، تغريدة على "تويتر"، قال فيها: "استيقظت على أخبار أن بعض نتائج التحاليل الخاصة بفيروس كورونا جاءت إيجابية.. جميع الاختبارات كانت سلبية بعد فترة وجيزة، لكن بسبب بروتوكولات السلامة الخاصة بنا، سنتوقف مؤقتا لمدة أسبوعين".

ولم يُدلِ تريفيرو، بأي تفاصيل عن الذين تضرروا من تلك الإصابات.

وكان تريفيرو، أعلن في اليوم السابق، عن تأجيل طرح الفيلم الجديد إلى يونيو 2022، أي بعد عام من موعده المحدد سلفا.

وأدت جائحة فيروس كورونا إلى توقف إنتاج هوليوود فعليا في مارس.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، استأنفت العديد من مشاريع العمل بإجراءات وقائية وقواعد تباعد.

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