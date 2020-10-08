كورونا يوقف تصوير الجزء الجديد من فيلم «الحديقة الجوراسية»

توقف تصوير الجزء الجديد من سلسلة أفلام "الحديقة الجوراسية"، بعد أن ثبتت إصابة العديد من الأشخاص بفيروس كورونا.ونشر المخرج كولين تريفيرو، تغريدة على "تويتر"، قال فيها: "استيقظت على أخبار أن بعض نتائج التحاليل الخاصة بفيروس كورونا جاءت إيجابية.. جميع الاختبارات كانت سلبية بعد فترة وجيزة، لكن بسبب بروتوكولات السلامة الخاصة بنا، سنتوقف مؤقتا لمدة أسبوعين".ولم يُدلِ تريفيرو، بأي تفاصيل عن الذين تضرروا من تلك الإصابات.وكان تريفيرو، أعلن في اليوم السابق، عن تأجيل طرح الفيلم الجديد إلى يونيو 2022، أي بعد عام من موعده المحدد سلفا.وأدت جائحة فيروس كورونا إلى توقف إنتاج هوليوود فعليا في مارس.وفي الأسابيع القليلة الماضية، استأنفت العديد من مشاريع العمل بإجراءات وقائية وقواعد تباعد.