المكسيك تقترب من 800 ألف إصابة بكورونا

قالت وزارة الصحة بالمكسيك، اليوم الخميس، إنها سجلت 4580 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و378 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 799.188 إصابة، و82.726 وفاة.وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.