بنس: ترامب حاول إصلاح الشرطة وهاريس اعترضت

قال المرشح الجمهوري على منصب نائب الرئيس مايك بنس، إنه يشعر بالحزن الشديد عند فقدان حياة أي أمريكي.وأكد بنس، أن ما حدث لجورج فلويد، وقتله على يد الشرطة الأمريكية لم يكن له أي سبب، وكذلك عمليات التخريب التي جرت بعد ذلك لم يكن لها أي سبب أيضًا، متابعا أن إدارة ترامب حاولت تمرير قانون لإصلاح الشرطة إلا أن كامالا هاريس، اعترضت عليه.وبدأ نائب الرئيس الأمريكي الحالي، مايك بنس، والسيناتور كامالا هاريس، المناظرة للمرشحين لمنصب نائب الرئيس الأمريكي المقبل، والتي ستستمر لمدة 90 دقيقة.وكانت هاريس، أول امرأة سوداء من جنوب آسيا تشارك في مناقشة انتخابات عامة.واختار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مايك بنس، ليكون نائبه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة بفترة رئاسية ثانية، في المقابل اختار منافسه جو بايدن، السيناتور كامالا هاريس، لتكون نائبة له إذا فاز في الانتخابات.