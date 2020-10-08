رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة مساعد قائد سلاح مشاة البحرية الأمريكية بكورونا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 04:59 ص
الجنرال جاري توماس
الجنرال جاري توماس
وكالات
طباعة
أعلن سلاح مشاة البحرية الأمريكي، عن إصابة الجنرال جاري توماس، مساعد قائد السلاح بفيروس كورونا.

ويعد الجنرال توماس، بين عدد كبير من كبار قادة الجيش الأمريكي الذين خضعوا للحجر الصحي الذاتي، بعد إعلان إصابة نائب قائد حرس السواحل الأمريكي بالفيروس، يوم الإثنين.

وثبتت إصابة عدد من موظفي البيت الأبيض ومساعدي الحملة الانتخابية ونواب الحزب الجمهوري إلى جانب ترامب، بفيروس كورونا نهاية الأسبوع الماضي.

موضوعات متعلقة

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020.. اللينك وخطوات الاستعلام عبر الموقع الرسمي

تفاصيل مصرع وإصابة 12 فى انقلاب «ميكروباص الرماية»

الجهاز الطبى فى الأهلى: فايلر وراء إصابة محمد محمود الجديدة

الصور

image description

الأهلي «يُشعل» إنبي بثلاثية

image description

حريق ضخم فى عقار سكنى بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة المعالجة الثلاثية لمشروع صرف صحي أبنوب والفتح

image description

صرف 1500 جنيه للعاملين بجامعة أسيوط

image description

تنفيذ تجربة إخماد حريق بـ«أسيوط لتكرير البترول»

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

الجهاز الطبى فى الأهلى: فايلر وراء إصابة محمد محمود الجديدة

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020.. اللينك وخطوات الاستعلام عبر الموقع الرسمي

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيرين عبدالنور: أنتظر النص المناسب للعودة إلى مصر

منوعات

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

الجهاز الطبى فى الأهلى: فايلر وراء إصابة محمد محمود الجديدة

موعد دفع فاتورة التليفون الارضي 2020.. الرابط وطرق الدفع

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020.. اللينك وخطوات الاستعلام عبر الموقع الرسمي

أيام زمان

لماذا صرخ السيد راضى فى وجه السادات؟

الفوازير كلمة السر.. حقيقة خلاف «عمو فؤاد وجدو عبده»

«إذا عرض علىّ دور سأحلق لحيتى فورًا».. اعترافات حسن يوسف

حكايات المقاهي والشيشة بين جمال الغيطاني والأدباء

مقالات الرأي
ماجد حبته
فرنسا والإسلام.. تركيا والأزهر!
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الانتصار الأكتوبري.. ومضخة الانتماء!
أحمد بهاء الدين شعبان
الجيل الذى حارب من أجل الحرب
جلال حمام
الحق ما شهدت به مؤسسات المال العالمية
المزيد

الثقافة

«الهناجر» يحتضن باقة من أروع استعراضات فرقة رضا.. الليلة

الفن وأثره فى تحقيق العدالة الثقافية ندوة أونلاين.. الليلة

دعاء فاخر وعمر جبر يشاركان فى معرض الفن الإفريقى بلندن

الإبداع الفنى يكرم «درية شرف الدين» فى سينما مصر