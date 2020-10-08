إصابة مساعد قائد سلاح مشاة البحرية الأمريكية بكورونا

أعلن سلاح مشاة البحرية الأمريكي، عن إصابة الجنرال جاري توماس، مساعد قائد السلاح بفيروس كورونا.ويعد الجنرال توماس، بين عدد كبير من كبار قادة الجيش الأمريكي الذين خضعوا للحجر الصحي الذاتي، بعد إعلان إصابة نائب قائد حرس السواحل الأمريكي بالفيروس، يوم الإثنين.وثبتت إصابة عدد من موظفي البيت الأبيض ومساعدي الحملة الانتخابية ونواب الحزب الجمهوري إلى جانب ترامب، بفيروس كورونا نهاية الأسبوع الماضي.