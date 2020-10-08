رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هاريس: من حق الشعب معرفة لمن يدين ترامب بالمال

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 05:30 ص
كامالا هاريس
كامالا هاريس
وكالات
طباعة
قالت كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، إن للشعب الحق في معرفة من يدين له الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالمال.

وأضافت: "نعلم أن دونالد ترامب، مدين بمبلغ 400 مليون دولار"، في إشارة إلى ما تم الكشف عنه مؤخرا بشأن شئون ترامب المالية.

وتابعت: "سيكون من الجيد حقا معرفة من يدين له رئيس الولايات المتحدة- القائد العام- بالمال، لأن الشعب الأمريكي له الحق في معرفة ما الذي يؤثر على قرار الرئيس".

واتهمت هاريس، ترامب، في حديثها خلال مناظرة مع نائب الرئيس، مايك بنس، بـ"التستر على كل شيء".

موضوعات متعلقة

تفاصيل مصرع وإصابة 12 فى انقلاب «ميكروباص الرماية»

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020.. اللينك وخطوات الاستعلام عبر الموقع الرسمي

إحالة بطل فيديو «الكلب والسيف» بالإسكندرية لمحاكمة عاجلة

غرامة مالية للمتخلفين.. «المرور» تعلن آخر موعد لتركيب الملصق الإلكتروني

الصور

image description

الأهلي «يُشعل» إنبي بثلاثية

image description

حريق ضخم فى عقار سكنى بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة المعالجة الثلاثية لمشروع صرف صحي أبنوب والفتح

image description

صرف 1500 جنيه للعاملين بجامعة أسيوط

image description

تنفيذ تجربة إخماد حريق بـ«أسيوط لتكرير البترول»

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

الجهاز الطبى فى الأهلى: فايلر وراء إصابة محمد محمود الجديدة

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020.. اللينك وخطوات الاستعلام عبر الموقع الرسمي

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيرين عبدالنور: أنتظر النص المناسب للعودة إلى مصر

منوعات

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

الجهاز الطبى فى الأهلى: فايلر وراء إصابة محمد محمود الجديدة

موعد دفع فاتورة التليفون الارضي 2020.. الرابط وطرق الدفع

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020.. اللينك وخطوات الاستعلام عبر الموقع الرسمي

أيام زمان

لماذا صرخ السيد راضى فى وجه السادات؟

الفوازير كلمة السر.. حقيقة خلاف «عمو فؤاد وجدو عبده»

«إذا عرض علىّ دور سأحلق لحيتى فورًا».. اعترافات حسن يوسف

حكايات المقاهي والشيشة بين جمال الغيطاني والأدباء

مقالات الرأي
ماجد حبته
فرنسا والإسلام.. تركيا والأزهر!
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الانتصار الأكتوبري.. ومضخة الانتماء!
أحمد بهاء الدين شعبان
الجيل الذى حارب من أجل الحرب
جلال حمام
الحق ما شهدت به مؤسسات المال العالمية
المزيد

الثقافة

«نويرة» تتغنى بأعمال وطنية ورومانسية بالمسرح الكبير

«الهناجر» يحتضن باقة من أروع استعراضات فرقة رضا.. الليلة

الفن وأثره فى تحقيق العدالة الثقافية ندوة أونلاين.. الليلة

دعاء فاخر وعمر جبر يشاركان فى معرض الفن الإفريقى بلندن