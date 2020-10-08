هاريس: من حق الشعب معرفة لمن يدين ترامب بالمال
الخميس 08/أكتوبر/2020 - 05:30 ص
وكالاتطباعة
قالت كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، إن للشعب الحق في معرفة من يدين له الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالمال.
وأضافت: "نعلم أن دونالد ترامب، مدين بمبلغ 400 مليون دولار"، في إشارة إلى ما تم الكشف عنه مؤخرا بشأن شئون ترامب المالية.
وتابعت: "سيكون من الجيد حقا معرفة من يدين له رئيس الولايات المتحدة- القائد العام- بالمال، لأن الشعب الأمريكي له الحق في معرفة ما الذي يؤثر على قرار الرئيس".
واتهمت هاريس، ترامب، في حديثها خلال مناظرة مع نائب الرئيس، مايك بنس، بـ"التستر على كل شيء".
وأضافت: "نعلم أن دونالد ترامب، مدين بمبلغ 400 مليون دولار"، في إشارة إلى ما تم الكشف عنه مؤخرا بشأن شئون ترامب المالية.
وتابعت: "سيكون من الجيد حقا معرفة من يدين له رئيس الولايات المتحدة- القائد العام- بالمال، لأن الشعب الأمريكي له الحق في معرفة ما الذي يؤثر على قرار الرئيس".
واتهمت هاريس، ترامب، في حديثها خلال مناظرة مع نائب الرئيس، مايك بنس، بـ"التستر على كل شيء".