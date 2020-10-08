ترامب يسخر من كامالا هاريس: «حمقاء»

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من السيناتورة الديمقراطية والمرشحة لمنصب نائب الرئيس الأمريكي في حملة جو بايدن، كامالا هاريس، وذلك في أول تعليق منه على مناظرتها مع نائب الرئيس مايك بنس.وقال «ترامب»، في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»: «بنس يؤدي عملًا عظيمًا، وهي حمقاء».وبدأ نائب الرئيس الأمريكي الحالي مايك بنس، والسيناتورة كامالا هاريس، المناظرة للمرشحين لمنصب نائب الرئيس الأمريكي المقبل، والتي ستستمر لمدة 90 دقيقة.وكانت «هاريس» أول امرأة سوداء من جنوب آسيا تشارك في مناقشة انتخابات عامة.واختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مايك بنس ليكون نائبه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة بفترة رئاسية ثانية، في المقابل اختار منافسه جو بايدن السناتورة كامالا هاريس لتكون نائبة له إذا فاز في الانتخابات.