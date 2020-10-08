انتهت الأزمة.. تعافى وخروج جميع المصابين باختناق بسبب تسرب الكلور بنجع حمادى

كشف مصدر طبي بمستشفى نجع حمادي العام ومقرها مستشفى بهجورة التكاملي، إن المصابين بحالات اختناق نتيجة تسرب غاز الكلور بمحطة مياه شرب مرشح قرية السلامية بنجع حمادي، قد تعافوا وخرجوا بصحة جيدة من المستشفى عقب تقديم الرعاية الصحية والطبية اللازمة.كان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، مفاده تلقي إخطارًا من مرفق إسعاف قنا يفيد إصابة 49 شخصًا من قرية نجع قابول بحالات اختناق بسبب تسريب غاز الكلور من مرشح مياه.وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى القرية لنقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وجاري متابعة أهالي القرية، فيما تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.