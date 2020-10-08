بنس يهاجم بايدن: إصابة 60 مليون أمريكى بإنفلونزا الخنازير فى عهدك

قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إنه تمت إصابة 60 مليون أمريكي بإنفلونزا الخنازير خلال فترة تولي جو بايدن، منصب نائب الرئيس، "أثناء حكم باراك أوباما"، وفشل في احتوائه، وذلك في هجوم عليه.وجاء ذلك الهجوم بعد أن كررت السيناتور كامالا هاريس، المرشحة لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، حديث بايدن في فشل ترامب، في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.وبدأ نائب الرئيس الأمريكي الحالي، مايك بنس، والسيناتور كامالا هاريس، المناظرة للمرشحين لمنصب نائب الرئيس الأمريكي المقبل.وكانت هاريس، أول امرأة سوداء من جنوب آسيا تشارك في مناقشة انتخابات عامة.واختار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مايك بنس، ليكون نائبه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة بفترة رئاسية ثانية، في المقابل اختار منافسه جو بايدن، السيناتور كامالا هاريس، لتكون نائبة له إذا فاز في الانتخابات.