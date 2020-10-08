بنس ردا على هاريس: دفع المليارات للضرائب على عكس بايدن

أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، أن دونالد ترامب قام بتخفيض الضرائب وجو بايدن يريد زيادتها مجددا.يأتي ذلك بعد هجوم جو بايدن المرشح الديمقراطي، على للرئيس الامريكي والملياردير دونالد ترامب، عن تهربه الضريبي.وقال نائب الرئيس، إن ترامب وفر ملايين الوظائف للأمريكيين ودفع المليارات للضرائب على عكس بايدن الذي ظل بالخدمة 47 عاما.ووجهت هاري اتهامات لترامب بأنه السبب في الكساد الاقتصادي والوضع المأساوي الذي يمر باقتصاد البلاد حتى الآن، كما أنه يقيس قدرة الاقتصاد على تنامي ثروة الأثرياء وتسبب في زيادة العجز المالي.وبدأ نائب الرئيس اللأمريكي الحالي مايك بنس والسيناتورة كامالا هاريس، المناظرة للمرشحين لمنصب نائب الرئيس الأمريكي المقبل.وكانت هاريس أول امرأة سوداء من جنوب آسيا تشارك في مناقشة انتخابات عامة.واختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مايك بنس ليكون نائبه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة بفترة رئاسية ثانية، في المقابل اختار منافسه جو بايدن السيناتورة كامالا هاريس لتكون نائبة له إذا فاز في الانتخابات.