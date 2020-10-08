وسائل إعلام أمريكية: إصابة 34 من موظفى البيت الأبيض بكورونا

أعلنت وسائل إعلام أمريكية عن إصابة 34 من موظفي البيت الأبيض بفيروس كورونا المستجد.يأتي ذلك بعد أن أصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد، وتم نقله لمركز «والتر ريد» الطبي العسكري لبضعة أيام كإجراء احترازي حتى عاد إلى البيت الأبيض بعد علاجه من مرض "كوفيد- 19".يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.