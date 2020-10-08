هاريس: إدارة ترامب أزمة كورونا «أضخم فشل» فى التاريخ الأمريكى

ندّدت السيناتور كامالا هاريس، التي اختارها المرشّح الديمقراطي لانتخابات البيت الأبيض جو بايدن، لمنصب نائبة الرئيس، خلال مناظرتها الوحيدة ضدّ نائب الرئيس مايك بنس، الخميس، بالطريقة التي تعاملت بها إدارة الرئيس دونالد ترامب، مع أزمة فيروس كورونا المستجد، معتبرة إياها "أضخم فشل" في التاريخ الأمريكي.وقالت هاريس، في مستهلّ المناظرة، إنّ "الأمريكيين كانوا شهودًا على أضخم فشل لأي إدارة رئاسية في تاريخ بلدنا".