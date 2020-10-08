تقديم رعاية طبية عاجلة للمصابين باختناق فى تسرب الكلور بنجع حمادى

كشف مصدر طبي بمستشفى نجع حمادي العام ومقرها مستشفى بهجورة التكاملي، إن مديرية الصحة بمحافظة قنا بقيادة الدكتور راجي تواضروس، مدير المديرية، رفعت حالة الطوارئ القصوى داخل المستشفى وذلك عقب إصابة 49 شخصًا بحالات اختناق نتيجة تسرب غاز الكلور بمحطة مياه شرب مرشح قرية السلامية بنجع حمادي.وقال المصدر، إنه يتم تقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين في حادثة تسرب غاز الكلور، لافتًا إلى أن المصابين سوف يبدأ خروجهم خلال دقائق عقب تعافيهم داخل المستشفى.كان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، مفاده تلقي إخطارًا من مرفق إسعاف قنا يفيد إصابة 49 شخصًا من قرية نجع قابول بحالات اختناق بسبب تسريب غاز الكلور من مرشح مياه.وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى القرية لنقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وجاري متابعة أهالي القرية، فيما تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.