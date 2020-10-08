هاريس تهاجم بنس وترامب: ليس لديهما خطة لمواجهة كورونا

قالت المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاري، إن الشعب الأمريكي شاهد الإخفاق الكبير في إدارة جائحة كورونا.وهاجمت المرشحت - خلال مناظرة لها أمام مايك بنس- أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومايك بنس ليس لديهما خطة لمواجهة كورونا، ولذلك أودى فيروس كورونا المستجد بأكثر من 210 آلاف وفاة جراء حتى الآن.وأكدت هاريس أن إدارة ترمب أخفت معلومات بشأن فيروس كورونا.وبدأت المناظرة بين مايك بنس وكامالا هاريس المرشحين لمنصب نائب الرئيس الأمريكي.واختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مايك بنس ليكون نائبه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة بفترة رئاسية ثانية، في المقابل اختار منافسه جو بايدن السناتورة كامالا هاريس لتكون نائبة له إذا فاز في الانتخابات.