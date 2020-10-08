بنس يرد على هاريس: ترامب يضع صحة الأمريكيين أولًا

قال المرشح لنائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إن دونالد ترامب، أوقف فورا استقبال الرحلات من الصين، لافتًا إلى أن جو بايدن، انتقد هذه الخطوة باعتبارها كراهية للأجانب.كما أكد "بنس"، أن الشعب الأمريكي يعرف أن الرئيس ترامب، يضع صحة الأمريكيين أولا، كما يثقون كل الثقة في إدارة ترامب أزمة فيروس كورونا.وأوضح أن الرئيس ترامب، نقل كل المعلومات التي وصلت له حول فيروس كورونا للشعب الأمريكي بشكل شفاف وأمام الجميع.واختتم: "الرئيس الأمريكي تلقى الرعاية بشكل استثنائي وناجح بشكل كبير جدا، عندما كان في مستشفى والتر ريد".وبدأت منذ قليل المناظرة بين مايك بنس، وكامالا هاريس، المرشحين لمنصب نائب الرئيس الأمريكي.واختار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مايك بنس، ليكون نائبه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة بفترة رئاسية ثانية، في المقابل اختار منافسه جو بايدن، السيناتور كامالا هاريس، لتكون نائبة له إذا فاز في الانتخابات.