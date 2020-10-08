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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السيطرة على تسريب غاز الكلور فى نجع حمادى

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 03:29 ص
تسريب غاز الكلور
تسريب غاز الكلور فى نجع حمادى
قنا: إسلام البكري
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تمكنت قوات الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، منذ قليل، من السيطرة على تسريب غاز كلور بمحطة مياه شرب بنجع أبو قبول التابع لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، الذي أدى إلى إصابة ٤٩ مواطنًا.

وبحسب مصدر أمني، فإنه فور ورود بلاغ انتقلت قوات برئاسة العميد هاني الإتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، وتبين حدوث تسريب في أسطوانة غاز 800 كيلو، وتمت السيطرة عليه وجارٍ الإصلاح من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي.

كان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، مفاده بتلقي إخطار من مرفق إسعاف قنا يفيد بإصابة 49 شخصًا من قرية نجع قابول بحالات اختناق بسبب تسريب غاز الكلور من مرشح مياه.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى القرية لنقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وجارٍ متابعة أهالي القرية، فيما تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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