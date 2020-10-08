بعد إصابة 49 شخصًا.. هذا سبب تسرب غاز الكلور بنجع حمادى

قال عبداللاه خبير، رئيس مدينة نجع حمادي، إن سبب تسرب غاز الكلور بمرشح مياه نجع قابول بمركز نجع حمادي وقع نتيجة كسر بمحبس ماسورة غاز الكلور، لافتا إلى أن فرق الحماية المدنية تمكنت من إصلاح الكسر ووقف تسرب الغاز.كان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، مفاده تلقي إخطارًا من مرفق إسعاف قنا يفيد إصابة 49 شخصًا من قرية نجع قابول بحالات اختناق بسبب تسريب غاز الكلور من مرشح مياه.وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى القرية لنقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وجاري متابعة أهالي القرية، فيما تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.