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الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ريو دى جانيرو تسمح باستئناف عروض السامبا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 06:31 ص
عروض السامبا
عروض السامبا
وكالات
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ذكر تقرير إخباري برازيلي، الخميس، أن ريو دي جانيرو سمحت باستئناف تجمعات السامبا الموسيقية في المدينة، بينما عملت على تمديد بعض القيود ذات الصلة بفيروس كورونا حتى 20 أكتوبر.

وأفادت بوابة "جي 1" الإخبارية بأن إدارة المدينة كانت تسمح في السابق بمثل هذه العروض والتجمعات الموسيقية المعروفة باسم "روداس دي سامبا"، شريطة مراعاة تدابير السلامة، مضيفة أن فعالية انطلقت رغم ذلك في بيدرا دو سال سامبا، يوم الإثنين، بمشاركة مئات الأشخاص دون ارتداء الكمامات.

وتم تأجيل كارنفال ريو الأسطوري، الذي كان مقررا في فبراير، وتتعلق القيود السارية بالمناطق الساحلية، وعدد الأشخاص الذين قد يكونون في الحانات أو المطاعم، وتناول الكحوليات.

وسجلت البرازيل أكثر من 4.9 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، لتأتي في المركز الثالث عالميا بعد الولايات المتحدة والهند، وهناك أكثر من 277 ألف إصابة في ريو دي جانيرو.

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