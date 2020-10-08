«الآثار» تعاين حريق الأزهر وتؤكد سلامة المبنى والمنقولات

أكد الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار سلامة الجامع الأزهر وملحقاته الأثرية عقب الحريق الذي شب بأحد الغرب في الطابق العلوي أعلى باب الصعايدة تجاه منطقة الباطنية.وقال "طلعت"، في تصريحات اليوم الخميس، إن لجنة أثرية برئاسة أحمد أبوبكر، نائب رئيس القطاع، توجهت على الفور لموقع الحريق للوقوف على الأضرار التي لحقت بالجامع الأزهر حيث تبين بالمعاينة الظاهرية عدم وجود أي أضرار سواء بالمبنى أو النقوش والزخارف أو المنقولات الخشبية، حيث اشتعل الحريق نتيجة ماس كهربائي بأحد مصابيح الإضاءة بالغرفة التي تستخدم لتخزين بعض المنقولات لإدارة المسجد.وكان قد ورد بلاغ إلى الحماية المدنية في القاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، يفيد نشوب حريق في الجامع الأزهر، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.وأكد مصدر أمني السيطرة على حريق محدود نشب بإحدى الغرف الملحقة بالطابق الثاني لجامع الأزهر الشريف دون وقوع إصابات أو تلفيات.وقد تم افتتاح الجامع الأزهر، في عام 2018، بعد أن شهد أكبر عملية ترميم في تاريخه استمرت لنحو ثلاث سنوات كاملة، من خلال منحة من الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز بواقع 30 مليون جنيه، بدأت نهاية عام 2014 بعد تنازل وزارة الأوقاف عنه لصالح مشيخة الأزهر.