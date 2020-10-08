رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الآثار» تعاين حريق الأزهر وتؤكد سلامة المبنى والمنقولات

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 02:14 ص
حريق الأزهر
حريق الأزهر
وكالات
طباعة
أكد الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار سلامة الجامع الأزهر وملحقاته الأثرية عقب الحريق الذي شب بأحد الغرب في الطابق العلوي أعلى باب الصعايدة تجاه منطقة الباطنية.

وقال "طلعت"، في تصريحات اليوم الخميس، إن لجنة أثرية برئاسة أحمد أبوبكر، نائب رئيس القطاع، توجهت على الفور لموقع الحريق للوقوف على الأضرار التي لحقت بالجامع الأزهر حيث تبين بالمعاينة الظاهرية عدم وجود أي أضرار سواء بالمبنى أو النقوش والزخارف أو المنقولات الخشبية، حيث اشتعل الحريق نتيجة ماس كهربائي بأحد مصابيح الإضاءة بالغرفة التي تستخدم لتخزين بعض المنقولات لإدارة المسجد.

وكان قد ورد بلاغ إلى الحماية المدنية في القاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، يفيد نشوب حريق في الجامع الأزهر، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وأكد مصدر أمني السيطرة على حريق محدود نشب بإحدى الغرف الملحقة بالطابق الثاني لجامع الأزهر الشريف دون وقوع إصابات أو تلفيات.

وقد تم افتتاح الجامع الأزهر، في عام 2018، بعد أن شهد أكبر عملية ترميم في تاريخه استمرت لنحو ثلاث سنوات كاملة، من خلال منحة من الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز بواقع 30 مليون جنيه، بدأت نهاية عام 2014 بعد تنازل وزارة الأوقاف عنه لصالح مشيخة الأزهر.

موضوعات متعلقة

«الصحة»: 133 إصابة جديدة بكورونا.. و9 حالات وفاة

7 مطالب عمالية لإنهاء «غضب اللائحة الموحدة».. ووزير قطاع الأعمال يعلق

«الكابتن» يكشف كواليس تحقيقات الخطيب فى إصابة محمد محمود والمتسبب فيها

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

الصور

image description

الأهلي «يُشعل» إنبي بثلاثية

image description

حريق ضخم فى عقار سكنى بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة المعالجة الثلاثية لمشروع صرف صحي أبنوب والفتح

image description

صرف 1500 جنيه للعاملين بجامعة أسيوط

image description

تنفيذ تجربة إخماد حريق بـ«أسيوط لتكرير البترول»

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

الجهاز الطبى فى الأهلى: فايلر وراء إصابة محمد محمود الجديدة

«الصحة»: 133 إصابة جديدة بكورونا.. و9 حالات وفاة

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020.. اللينك وخطوات الاستعلام عبر الموقع الرسمي

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيرين عبدالنور: أنتظر النص المناسب للعودة إلى مصر

منوعات

الجهاز الطبى فى الأهلى: فايلر وراء إصابة محمد محمود الجديدة

موعد دفع فاتورة التليفون الارضي 2020.. الرابط وطرق الدفع

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020.. اللينك وخطوات الاستعلام عبر الموقع الرسمي

بـ 31 مليون دولار.. بيع أغلى هيكل ديناصور في العالم

أيام زمان

لماذا صرخ السيد راضى فى وجه السادات؟

الفوازير كلمة السر.. حقيقة خلاف «عمو فؤاد وجدو عبده»

«إذا عرض علىّ دور سأحلق لحيتى فورًا».. اعترافات حسن يوسف

حكايات المقاهي والشيشة بين جمال الغيطاني والأدباء

مقالات الرأي
ماجد حبته
فرنسا والإسلام.. تركيا والأزهر!
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الانتصار الأكتوبري.. ومضخة الانتماء!
أحمد بهاء الدين شعبان
الجيل الذى حارب من أجل الحرب
جلال حمام
الحق ما شهدت به مؤسسات المال العالمية
المزيد

الثقافة

ننشر خريطة احتفالات صندوق التنمية الثقافية بنصر أكتوبر

دعاء فاخر وعمر جبر يشاركان فى معرض الفن الأفريقى بلندن

الفن وأثره فى تحقيق العدالة الثقافية ندوة أونلاين.. الليلة

«الهناجر» يحتضن باقة من أروع استعراضات فرقة رضا.. الليلة