رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«فيسبوك» تحظر إعلانات الانتخابات الأمريكية فور إغلاق الصناديق

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 06:25 ص
فيسبوك
فيسبوك
وكالات
طباعة
أعلنت شركة "فيسبوك"، الخميس، أنّ كلّ الإعلانات المتعلّقة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، سواء أكان موضوعها سياسيًا أو اجتماعيًا، سيتمّ منعها على كلّ منصّاتها في الولايات المتّحدة، فور إغلاق صناديق الاقتراع ليل الثالث من نوفمبر المقبل.

وغالبًا ما يتعرض موقع "فيسبوك"، عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، للانتقاد بسبب قواعده المتساهلة إزاء المحتوى السياسي على منصّاته، إلا أنه قال، في بيان، إنّه اتّخذ هذا القرار للحدّ من مخاطر حصول "ارتباك أو استغلال"، في وقت يتوقّع فيه أن تكون نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية موضع نزاع شديد.

وكانت المجموعة الكاليفورنية أعلنت في مطلع سبتمبر أنّها لن تسمح ببثّ أيّ إعلان سياسي جديد في الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية.

وأضاف "فيسبوك"، في بيانه، أنّه سيحظر أيضًا "كل الدعوات للذهاب لمراقبة الانتخابات في مراكز الاقتراع إذا ما كانت صياغة هذه الدعوات تنطوي على تعابير عسكرية أو على فكرة لترهيب مسئولي الانتخابات أو الناخبين أو السيطرة عليهم".

ومنذ أشهر عدّة لا ينفكّ "فيسبوك" يتشدّد في القيود والقواعد المتعلّقة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وذلك خشية تكرار الصدمة التي تسبّب بها في 2016 حين استُخدمت منصّاته في حملات ضخمة للتأثير على الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، والاستفتاء على بريكست في المملكة المتّحدة، وهي حملات تبيّن لاحقًا أنّ روسيا تقف خلفها بشكل رئيسي.

وعلى غرار "تويتر" و"يوتيوب"، تشعر "فيسبوك" بالقلق من أنّ صدور نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة قد يستغرق وقتًا طويلًا بسبب إدلاء أعداد متزايدة من الناخبين بأصواتهم عبر البريد تجنّبًا للمخاطر الناجمة عن التصويت الحضوري في ظلّ جائحة كوفيد- 19، وما سيترتّب على هذا التأخير من خطر حدوث أعمال عنف في الشارع.

وقال كبار المسئولين في "فيسبوك"، خلال مؤتمر صحفي، إنّه "إذا أعلن مرشّح أو حزب فوزه قبل الأوان، قبل إعطاء وسائل الإعلام الرئيسية النتيجة، فسنضيف معلومات محدّدة تشير إلى أنّ فرز الأصوات لا يزال جاريًا، وأنّ الفائز لم يُحدَّد بعد"، مشدّدين على أنّ (فيسبوك) "أفضل استعدادًا من أيّ وقت مضى".

وقال نائب رئيس "فيسبوك" لشئون النزاهة، جي روزين: "نعتقد أنّنا فعلنا أكثر مما فعلت أيّ شركة أخرى خلال السنوات الأربع الماضية، للمساعدة في ضمان نزاهة الانتخابات، وهذا يشمل منع التدخّلات، ومكافحة الأخبار المضلّلة، ومحاولات ثني الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم".

موضوعات متعلقة

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020.. اللينك وخطوات الاستعلام عبر الموقع الرسمي

«الصحة»: 133 إصابة جديدة بكورونا.. و9 حالات وفاة

براتب 7000 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة للمهندسين

وزير التعليم يكشف حقيقة تقسيط المصروفات المدرسية

الصور

image description

الأهلي «يُشعل» إنبي بثلاثية

image description

حريق ضخم فى عقار سكنى بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة المعالجة الثلاثية لمشروع صرف صحي أبنوب والفتح

image description

صرف 1500 جنيه للعاملين بجامعة أسيوط

image description

تنفيذ تجربة إخماد حريق بـ«أسيوط لتكرير البترول»

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

الجهاز الطبى فى الأهلى: فايلر وراء إصابة محمد محمود الجديدة

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020.. اللينك وخطوات الاستعلام عبر الموقع الرسمي

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيرين عبدالنور: أنتظر النص المناسب للعودة إلى مصر

منوعات

ريو دى جانيرو تسمح باستئناف عروض السامبا

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

الجهاز الطبى فى الأهلى: فايلر وراء إصابة محمد محمود الجديدة

موعد دفع فاتورة التليفون الارضي 2020.. الرابط وطرق الدفع

أيام زمان

لماذا صرخ السيد راضى فى وجه السادات؟

الفوازير كلمة السر.. حقيقة خلاف «عمو فؤاد وجدو عبده»

«إذا عرض علىّ دور سأحلق لحيتى فورًا».. اعترافات حسن يوسف

حكايات المقاهي والشيشة بين جمال الغيطاني والأدباء

مقالات الرأي
ماجد حبته
فرنسا والإسلام.. تركيا والأزهر!
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الانتصار الأكتوبري.. ومضخة الانتماء!
أحمد بهاء الدين شعبان
الجيل الذى حارب من أجل الحرب
جلال حمام
الحق ما شهدت به مؤسسات المال العالمية
المزيد

الثقافة

من هم المرشحون لجائزة نوبل للآداب المنتظر إعلانها اليوم؟

اليوم.. مناقشة المجموعة القصصية «تليفون بقرص» لطارق فهمى

روافد للنشر تصدر كتاب «من فانكا إلى تشيخوف» لــ سوسن الشريف

«نويرة» تتغنى بأعمال وطنية ورومانسية بالمسرح الكبير