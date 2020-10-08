أعداد المصابين ترتفع لـ49 شخصًا فى أزمة انبعاث غاز الكلور بنجع حمادى

ارتفعت أعداد المصابين بحالات اختناق نتيجة انبعاث تسريب غاز الكلور من مرشح مياه مركز نجع حمادي شمال محافظة قنا إلى 49 إصابة حتى الآن وانتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.كان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد ياسر، مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، مفاده تلقي إخطارًا من مرفق إسعاف قنا يفيد إصابة 49 شخصًا من قرية نجع قابول بحالات اختناق بسبب تسريب غاز الكلور من مرشح مياه.وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى القرية لنقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وجاري متابعة أهالي القرية فيما تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.