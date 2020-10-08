رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تبريد موقع حريق الأزهر من الحماية المدنية بعد السيطرة على الحريق

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 01:51 ص
حريق في الجامع الأزهر
حريق في الجامع الأزهر
مصطفى عبدالله
طباعة
تعمل قوات الحماية المدنية على القيام بأعمال التبريد لحريق نشب بالدور الثاني من مسجد الأزهر بعد السيطرة على الحرق.

ووقع الحريق في الساعات الأولى من صباح الخميس دون أن يحدث أي خسائر بشرية أو في المبنى.

وتابعت المنطقة الغربية بمحافظة القاهرة وأجهزة الحماية المدنية إخماد الحريق وفردت كوردون أمني حول موقع الحريق، وفي الوقت الجاري تتم أعمال التبريد.

موضوعات متعلقة

غرامة مالية للمتخلفين.. «المرور» تعلن آخر موعد لتركيب الملصق الإلكتروني

شهيد شهامة بالغربية.. «محمد» يدفع حياته ثمنًا لإنقاذ فتاة من التحرش

7 مطالب عمالية لإنهاء «غضب اللائحة الموحدة».. ووزير قطاع الأعمال يعلق

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

الصور

image description

الأهلي «يُشعل» إنبي بثلاثية

image description

حريق ضخم فى عقار سكنى بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة المعالجة الثلاثية لمشروع صرف صحي أبنوب والفتح

image description

صرف 1500 جنيه للعاملين بجامعة أسيوط

image description

تنفيذ تجربة إخماد حريق بـ«أسيوط لتكرير البترول»

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

الجهاز الطبى فى الأهلى: فايلر وراء إصابة محمد محمود الجديدة

«الصحة»: 133 إصابة جديدة بكورونا.. و9 حالات وفاة

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020.. اللينك وخطوات الاستعلام عبر الموقع الرسمي

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيرين عبدالنور: أنتظر النص المناسب للعودة إلى مصر

منوعات

الجهاز الطبى فى الأهلى: فايلر وراء إصابة محمد محمود الجديدة

موعد دفع فاتورة التليفون الارضي 2020.. الرابط وطرق الدفع

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020.. اللينك وخطوات الاستعلام عبر الموقع الرسمي

بـ 31 مليون دولار.. بيع أغلى هيكل ديناصور في العالم

أيام زمان

لماذا صرخ السيد راضى فى وجه السادات؟

الفوازير كلمة السر.. حقيقة خلاف «عمو فؤاد وجدو عبده»

«إذا عرض علىّ دور سأحلق لحيتى فورًا».. اعترافات حسن يوسف

حكايات المقاهي والشيشة بين جمال الغيطاني والأدباء

مقالات الرأي
ماجد حبته
فرنسا والإسلام.. تركيا والأزهر!
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الانتصار الأكتوبري.. ومضخة الانتماء!
أحمد بهاء الدين شعبان
الجيل الذى حارب من أجل الحرب
جلال حمام
الحق ما شهدت به مؤسسات المال العالمية
المزيد

الثقافة

ننشر خريطة احتفالات صندوق التنمية الثقافية بنصر أكتوبر

دعاء فاخر وعمر جبر يشاركان فى معرض الفن الأفريقى بلندن

الفن وأثره فى تحقيق العدالة الثقافية ندوة أونلاين.. الليلة

«الهناجر» يحتضن باقة من أروع استعراضات فرقة رضا.. الليلة