تبريد موقع حريق الأزهر من الحماية المدنية بعد السيطرة على الحريق

تعمل قوات الحماية المدنية على القيام بأعمال التبريد لحريق نشب بالدور الثاني من مسجد الأزهر بعد السيطرة على الحرق.ووقع الحريق في الساعات الأولى من صباح الخميس دون أن يحدث أي خسائر بشرية أو في المبنى.وتابعت المنطقة الغربية بمحافظة القاهرة وأجهزة الحماية المدنية إخماد الحريق وفردت كوردون أمني حول موقع الحريق، وفي الوقت الجاري تتم أعمال التبريد.