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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استخراج 2 عملة معدنية من جسم طفلة فى قنا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 04:58 ص
عملة معدنية
عملة معدنية
قنا: إسلام البكري
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نجح فريق طبي بمستشفى قنا الجامعي، تحت إشراف الدكتور محمد عثمان الجبلاوي، مدرس مساعد لجراحة القلب والصدر، بكلية طب جامعة جنوب الوادي، في استخراج 2 عملة معدنية من مرىء طفلة عن طريق المنظار.

وقال الدكتور محمد عثمان الجبلاوي، إن الطفلة تُدعى "جنى محمود فؤاد"، والبالغ عمرها 6 أعوام، مقيمة بمحافظة الأقصر، وتم استقبال الحالة بمستشفى الجامعي وهي تعاني من صعوبة شديدة من البلع، وعائلتها تزعم بلعها عملة معدنية واحدة، فتم إجراء الأشعة والتحاليل لها، والتي أوضحت أن هناك عملتين معدنيتين في المرىء "2 جنيه"، فتم استخراجهما من المرىء عن طريق المنظار بطريقة متتالية، لافتًا إلى أن حالة الطفلة مستقرة، وتقرر خروجها من المستشفى بعد استخراج العملتين مباشرة.

وقام بإجراء منظار المرىء للطفلة الدكتور محمد عثمان الجبلاوي، مدرس مساعد جراحة القلب والصدر بكلية الطب بقنا، بمساعدة الدكتورة ساندي عادل، طبيبة مقيمة بقسم جراحة القلب والصدر، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور محمود خيري عبداللطيف، رئيس قسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب، وفريق التخدير يتكون من الدكتور أحمد إسماعيل، مدرس مساعد التخدير بكلية طب قنا، والدكتورة نجاة عبيد، طبيب مقيم بذات القسم، تحت إشراف الدكتور جاد سيد، رئيس قسم التخدير والعناية بكلية الطب بقنا.

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