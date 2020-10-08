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الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يشيد بعقارين ساعدا على شفائه من فيروس كورونا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:06 ص
ترامب
ترامب
وسام عطية
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أعلن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، منذ قليل، عن أن الفضل في شفائه يعود لأدوية شركتي ريجينيرون وإيلي ليلي أند كو.

ونشر ترامب، تسجيلا مصورا من أمام البيت الأبيض، تم نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيه:  "شعرت بتحسن على الفور، لدينا ريجينيرون، ولدينا عقار مشابه كثيرًا من إيلي ليلي، ويجري طرحهما حاليًا، ونحن نحاول توفيرهما بشكل طارئ"، مضيفًا أنه سيسعى لإتاحة العقارين مجانًا.

وكان قد عاد الرئيس الأمريكي، إلى مكتبه في البيت الأبيض بعد أن ذكر طبيبه أنه لا يعاني من أي أعراض لكوفيد- 19، حيث سيستأنف حملته الانتخابية في مسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية.

ومكث ترامب، في مقر إقامته بالبيت الأبيض منذ التسجيل المصور الذي بثه بعد عودته من مستشفى والتر ريد العسكري في طائرة هليكوبتر منتصف ليل الإثنين.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض لم يُشاهد ترامب، (74 عاما)، علنا أو في مقاطع فيديو منذ يوم الجمعة، رغم إرساله عدة تغريدات عبر حسابه هاجم فيها معارضيه، وقلل من خطورة جائحة فيروس كورونا.
لمشاهد الفيديو من هنا

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