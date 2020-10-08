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الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 10 أشخاص باختناق فى نجع حمادى بسبب تسريب كلور

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 01:33 ص
أصابة أشخاص بحالات
أصابة أشخاص بحالات اختناق
قنا: إسلام البكري
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أصيب 10 أشخاص بحالات اختناق نتيجة انبعاث تسريب غاز الكلور من مرشح مياه مركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، وانتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

كان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد ياسر، مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، مفاده تلقي إخطارًا من مرفق إسعاف قنا يفيد إصابة 10 أشخاص، من قرية نجع قابول بحالات اختناق بسبب تسريب غاز الكلور من مرشح مياه.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى القرية لنقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وجاري متابعة أهالي القرية فيما تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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