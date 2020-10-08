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الثقافة

دعاء فاخر وعمر جبر يشاركان فى معرض الفن الأفريقى بلندن

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 01:25 ص
معرض الفن الأفريقى
معرض الفن الأفريقى
نضال ممدوح
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تشارك قاعة "أوبونتو" فى معرض الفن الأفريقى المعاصر 54-1 بلندن٬ والمقرر افتتاحه اليوم٬ وذلك من خلال مشاركة أعمال فنية لاثنين من الفنانين المصريين.

وتتصدر أعمال الفنانة دعاء فاخر المعرض، والتي حصلت على بكالوريوس التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة عام 2012، حيث قامت بعمل دراسات حرة في الجرافيك عام 2013 بكلية الفنون الجميلة، جامعة حلوان، وحصلت على الدبلوم التكميلي عام 2014 بكلية التربية الفنية، جامعة حلوان.

كما يشارك في المعرض الفنان عمر جبر، فنان مصري من موالید 1999، حاصل على دبلوم الثانویة التجاریة، ثم قام بعده بترك التعلیم الأكادیمي الجامعي، وذلك لعدم توافر فرصة لدراسة الفن في إحدى الكلیات الفنیة، وهو الآن في محاولة لتعلم الفن بذاته.

وشارك عمر في العدید من المعارض الجماعیة مثل "صالون الشباب"عامي 2016 و2018، وصالون القاهرة، كما شارك بمعرضين ثنائيين هما معرض Prospective بجاليري إيزل آند كاميرا عام 2017، ومعرض سيئة سعيدة ذات أثر بجاليري أركيد عام 2019.

وأقيم معرضه الفردي "المرحلة" بجاليري إيزل آند كاميرا عام 2018، وشارك الفنان في معرض الفن الأفريقي المعاصر "54-1" في مدينة مراكش 2020.

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