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محمد العسيري
الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

طلبات الشراء على وحدات «الرحاب» و«مدينتى» فى القمة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 01:34 ص
مشروعات مجموعة طلعت
مشروعات مجموعة طلعت مصطفي
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نجحت "الرحاب" و"مدينتي" في الحفاظ على مكانة قوية بمؤشر قياس طلبات الشراء في القاهرة الكبرى الصادر عن محرك البحث "عقار ماب".

وقال التقرير الشهري، ان مستويات الطلب على الشقق السكنية خلال سبتمبر الماضي، بلغ أعلى نقطة في الرحاب محققاً نسبة 100%، وارتفعت في " مدينتي" من 66% إلى 78%.، بحوالي 12 نقطة مئوية.

وفى الفيلات، تضاعف الطلب على الفيلات خلال سبتمبر مسجلا 100% مقارنة بـ79% خلال أغسطس الماضي، ولكنه تراجع نسبيا في فيلات" مدينتي" ليسجل معدل 28%.

وأوضح التقرير أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق السكنية بالرحاب ومدينتي حافظ على نفس مستوياته خلال الشهر الماضي، حيث سجلت "الرحاب" 14 ألفا و750 جنيها، ومدينتي 14 ألفا و450 جنيها.

وتعد " الرحاب" و" مدينتي" علامات مضيئة في مسيرة مشروعات مجموعة "طلعت مصطفي، أكبر الشركات في مجال التطوير العقاري في مصر والشرق الأوسط، وتمتلك سجلا حافلا من المشروعات البارزة في مجال التطوير العمراني.
مشروعات مجموعة طلعت مصطفي
مشروعات مجموعة طلعت مصطفي
مشروعات مجموعة طلعت مصطفي
مشروعات مجموعة طلعت مصطفي
مشروعات مجموعة طلعت مصطفي
مشروعات مجموعة طلعت مصطفي
مشروعات مجموعة طلعت مصطفي
مشروعات مجموعة طلعت مصطفي

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