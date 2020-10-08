طلبات الشراء على وحدات «الرحاب» و«مدينتى» فى القمة

نجحت "الرحاب" و"مدينتي" في الحفاظ على مكانة قوية بمؤشر قياس طلبات الشراء في القاهرة الكبرى الصادر عن محرك البحث "عقار ماب".وقال التقرير الشهري، ان مستويات الطلب على الشقق السكنية خلال سبتمبر الماضي، بلغ أعلى نقطة في الرحاب محققاً نسبة 100%، وارتفعت في " مدينتي" من 66% إلى 78%.، بحوالي 12 نقطة مئوية.وفى الفيلات، تضاعف الطلب على الفيلات خلال سبتمبر مسجلا 100% مقارنة بـ79% خلال أغسطس الماضي، ولكنه تراجع نسبيا في فيلات" مدينتي" ليسجل معدل 28%.وأوضح التقرير أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق السكنية بالرحاب ومدينتي حافظ على نفس مستوياته خلال الشهر الماضي، حيث سجلت "الرحاب" 14 ألفا و750 جنيها، ومدينتي 14 ألفا و450 جنيها.وتعد " الرحاب" و" مدينتي" علامات مضيئة في مسيرة مشروعات مجموعة "طلعت مصطفي، أكبر الشركات في مجال التطوير العقاري في مصر والشرق الأوسط، وتمتلك سجلا حافلا من المشروعات البارزة في مجال التطوير العمراني.