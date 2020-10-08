من هم المرشحون لجائزة نوبل للآداب المنتظر إعلانها اليوم؟

من المنتظر أن تعلن الأكاديمية السويدية الملكية، اليوم الخميس٬ اسم الفائز بجائزة نوبل للآداب لسنة 2020، حيث قال الكاتب الجزائري بوداود عميّر: "بحسب الملحق الأدبي لجريدة لوفيجارو، من المرجح أن الفائز هذه السنة ربما لن يكون أوروبيا، نظرا لفوز أوروبيين العام الماضي بعنواني 2018 و2019".ورشحت الصحيفة الأسماء التالية: الكاتبة الكندية آن كارسون، الكاتب الياباني هاروكي موراكامي، الشاعر السوري أدونيس، الكاتبة الكندية مارجريت آتوود، الكاتب الفرنسي التشيكي الأصل ميلان كونديرا.وأضاف "عمير"، في منشور له عبر حسابه الشخصي بـ"فيسبوك": "ولأن هذه السنة عرفت انتشار جائحة كورونا، التي زعزعت العالم، هل يمكننا أن ننتظر مفاجأة، مثلما حدث سنة 2016، عندما أعلن عن فوز المطرب بوب ديلان أمام دهشة الجميع؟ تتساءل الصحيفة، وماذا لو لعبت لجنة تحكيم الجائزة، ورقة الانتشار الشعبي، بإعلان فوز الكاتب الأمريكي الكبير ستيفان كينج صاحب كتاب (الآفة)، أحد أفضل الكتب عن الفيروسات؟ تضيف الصحيفة".وتابع: "أعتقد من وجهة نظري، أن أحد أكبر المترشحين للفوز بالجائزة هو الكاتب الأمريكي ذو الأصول الأفريقية: كولسون وايتهيد، الذي نالت أعماله الأخيرة العديد من الجوائز الأدبية المرموقة، كما حققت إلى جانب ذلك مقروئية واسعة في العالم، وهي أعمال تناولت بعمق ثيمة التمييز العنصري في أمريكا من مختلف الزوايا، مستلهمة أحداثها من تاريخ تجارة الرق.واختتم: "وهناك أيضا الكاتب الفرنسي التشيكي الأصل: ميلان كونديرا (1929) صاحب العديد من الأعمال الروائية الناجحة، والدراسات العميقة خاصة كتابه المهم فن الرواية، المرشح الثالث في اعتقادي هو الكاتب الياباني الشهير هاروكي موراكامي، صاحب الروايات الناجحة جماهيريا، والمترجمة إلى عدد كبير من لغات العالم".