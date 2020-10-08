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إصابة شاب صعقًا بالكهرباء داخل منزله بإسنا جنوب الأقصر

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 01:20 ص
عمود كهرباء
عمود كهرباء
هدى الأمير
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أصيب شاب، اليوم، بصعق من عمود كهرباء بقرية الدير التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.

تلقى اللواء عصام يسن مدير أمن الأقصر، إخطارًا من المقدم أحمد حبيب مأمور مركز شرطة إسنا، بإصابة شاب صعقًا بالكهرباء داخل منزله.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة (أحمد.ح - 25 سنة) قرية الدير بسحجات باليدين وصدمة بالجسم.

وتم نقل المصاب لمستشفى إسنا التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

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