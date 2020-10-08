المؤشر نيكى يصعد 0.36% فى بداية التعامل بطوكيو
الخميس 08/أكتوبر/2020 - 01:20 ص
وكالاتطباعة
ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس.
وصعد نيكي 0.36% مسجلا 23506.34 نقطة، في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.28% ليسجل 1651.16 نقطة.
وانخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية، أمس الأربعاء.
وتراجع نيكي 0.69%، مسجلا 23272.45 نقطة، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.63%، ليسجل 1635.31 نقطة.
وصعد نيكي 0.36% مسجلا 23506.34 نقطة، في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.28% ليسجل 1651.16 نقطة.
وانخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية، أمس الأربعاء.
وتراجع نيكي 0.69%، مسجلا 23272.45 نقطة، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.63%، ليسجل 1635.31 نقطة.