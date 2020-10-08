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د. محمد الباز
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اقتصاد

المؤشر نيكى يصعد ‭0.36‬% فى بداية التعامل بطوكيو

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 01:20 ص
بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
وكالات
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ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس.

وصعد نيكي 0.36% مسجلا 23506.34 نقطة، في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.28% ليسجل 1651.16 نقطة.

وانخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية، أمس الأربعاء.

وتراجع نيكي 0.69%، مسجلا 23272.45 نقطة، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.63%، ليسجل 1635.31 نقطة.

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