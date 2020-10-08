الفن وأثره فى تحقيق العدالة الثقافية ندوة أونلاين.. الليلة

يبث المجلس الأعلى للثقافة، عبر قناته الرسمية باليوتيوب، في السابعة من مساء اليوم الخميس٬ محاضرة بعنوان "الفن وأثره في تحقيق العدالة الثقافية"٬ والتي يقدمها الدكتور فتحي عبد الوهاب٬ رئيس صندوق التنمية الثقافية.يأتي ذلك في إطار فعاليات برنامج دعم مبادرة "الثقافة بين إيديك" الذي تنظمه لجنة الفنون التشكيلية والعمارة برئاسة الدكتورة دليلة الكرداني.وتتطرق المحاضرة إلى الفن وأهميته الكبيرة للمجتمعات الإنسانية، فهو يقوم بتحفيز قدرات البحث والفكر والحوار والأداء المبتكر، ويدفع الأفراد للتجديد في أساليب الحياة من خلال تطوير وسائل الفن المختلفة.كما تتناول المحاضرة دور الفنون في التأثير على الأفراد والمجتمعات بطرق مقصودة وغير مقصودة، وهذا هو المقصد من الفن بشكل عام، وتظهر تأثيرات الفنون على الأفراد وفي المجتمعات من خلال خصائص ومميزات كل مجتمع ومدى تأثره بأنواع الفنون المختلفة، وكيف يمكن استثمار هذا التأثير في تحقيق العدالة الثقافية.