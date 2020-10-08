«الهناجر» يحتضن باقة من أروع استعراضات فرقة رضا.. الليلة

يستقبل مسرح مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، في السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس٬ حفلًا فنيًا تحييه فرقة "رضا" الاستعراضية.وتقدم الفرقة، برئاسة الدكتور محمود صلاح، باقة مختارة من استعراضاتها التى اشتهرت بها طوال تاريخها الفنى منها: النوبة، الحجالة، غزل فى الريف، الكرنبة، العصا، لقصر بلدنا، رنة الخلخال، العرقسوس، الداحية، يا وردة يابلدى، إلى جانب فاصل من أعمال الموسيقار على إسماعيل يضم معزوفتي خان الخليلي والكرنك، ومن المقرر أن تستمر حفلاتها حتى يوم الأحد المقبل.ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.