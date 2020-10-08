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الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ننشر خريطة احتفالات صندوق التنمية الثقافية بنصر أكتوبر

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 01:44 ص
صندوق التنمية الثقافية
صندوق التنمية الثقافية
نضال ممدوح
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في إطار احتفالات وزارة الثقافة بالذكري السابعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، يقدم بيت الغناء العربي بمقره بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، في السابعة مساء اليوم الخميس، أمسية جديدة للأصوات الغنائية الشابة الفائزين بمسابقة الأصوات الذهبية٬ الذي ينظمها صندوق التنمية الثقافية سنويًا دعمًا للمواهب الجديدة في مجال الغناء.

حيث يغنى: محمد طارق، بتول العبد ومحمد زين مجموعة متميزة من الأغاني الوطنية وأغاني الزمن الجميل، منها: بلادي– أهو ده اللي صار- حلي ضفايرك ــ علي الربابة ــ بسم الله ــ عاش اللي قال ــ صباح الخير يا سينا ــ مصر اليوم في عيد ــ خلي السلاح صاحي وغيرها.

كما يقدم المايسترو الفنان مدحت عبد السميع عزفًا منفردًا على الكمان لبعض المقطوعات الموسيقية.

في سياق متصل، يقيم مركز إبداع الطفل ببيت العيني خلف الجامع الأزهر، في الثانية عشر ظهر اليوم٬ حفلًا فنيًا لفريق كورال المركز.

ويتضمن الحفل مجموعة من الأغاني الوطنية التي أرتبطت بذكري نصر أكتوبر منها: وطني حبيبي، سينا رجعت كاملة لينا، يا بلادي، وغيرها من الأغنيات.

وتقام الاحتفالية مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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ننشر خريطة احتفالات صندوق التنمية الثقافية بنصر أكتوبر

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