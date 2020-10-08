رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أوبرا الإسكندرية تحيى ذكرى كمال الطويل.. الليلة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 04:58 ص
كمال الطويل
كمال الطويل
نضال ممدوح
طباعة
يستقبل مسرح سيد درويش٬ أوبرا الإسكندرية٬ في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ حفلًا فنيًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي٬ بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، ومشاركة نجوم الفرقة والفنانة آيات فاروق، وذلك بمناسبة ذكرى ميلاد الموسيقار الكبير كمال الطويل.

ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من روائع الموسيقار الراحل٬ حيث يبدأ الفاصل الأول من الحفل بأوبريت الجيل الصاعد، أداء فريق كورال فرقة أوبرا الإسكندرية: جويرية حمدى٬ ياسمين أسامة٬ مريم زينة٬ جنا إيهاب٬ عبدالرازق على٬ أحمد شعبان، وذلك احتفالًا وتزامنًا مع ذكرى أكتوبر المجيدة.

بالإضافة إلي أعمال: بينى وبينك إيه٬ ابنك يقولك يا بطل أداء الفنان أمير الرفاعي٬ ليه خلتنى أحبك، بان عليا حُبه، أداء الفنانة سارة مجدى٬ إنت مين٬ الناس المغرمين، أداء الفنان أحمد رجب، طول عمرى أحبك وأشكيلك٬ غريبة منسية، أداء الفنانة هبة إسماعيل.

ويضم الفاصل الثاني من الحفل: موسيقى الحلوة أداء عازف الأورج الأول هشام نوارة٬ بتلوموني ليه، وبلاش عتاب أداء الفنان أيمن مصطفي، ثم تختتم الفنانة آيات فاروق، الحفل بتقديم باقة مختارة من أجمل ألحان الموسيقار كمال الطويل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

إحالة بطل فيديو «الكلب والسيف» بالإسكندرية لمحاكمة عاجلة

«الصحة»: 133 إصابة جديدة بكورونا.. و9 حالات وفاة

«الكابتن» يكشف كواليس تحقيقات الخطيب فى إصابة محمد محمود والمتسبب فيها

الصور

image description

الأهلي «يُشعل» إنبي بثلاثية

image description

حريق ضخم فى عقار سكنى بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة المعالجة الثلاثية لمشروع صرف صحي أبنوب والفتح

image description

صرف 1500 جنيه للعاملين بجامعة أسيوط

image description

تنفيذ تجربة إخماد حريق بـ«أسيوط لتكرير البترول»

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

الجهاز الطبى فى الأهلى: فايلر وراء إصابة محمد محمود الجديدة

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020.. اللينك وخطوات الاستعلام عبر الموقع الرسمي

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيرين عبدالنور: أنتظر النص المناسب للعودة إلى مصر

منوعات

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

الجهاز الطبى فى الأهلى: فايلر وراء إصابة محمد محمود الجديدة

موعد دفع فاتورة التليفون الارضي 2020.. الرابط وطرق الدفع

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020.. اللينك وخطوات الاستعلام عبر الموقع الرسمي

أيام زمان

لماذا صرخ السيد راضى فى وجه السادات؟

الفوازير كلمة السر.. حقيقة خلاف «عمو فؤاد وجدو عبده»

«إذا عرض علىّ دور سأحلق لحيتى فورًا».. اعترافات حسن يوسف

حكايات المقاهي والشيشة بين جمال الغيطاني والأدباء

مقالات الرأي
ماجد حبته
فرنسا والإسلام.. تركيا والأزهر!
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الانتصار الأكتوبري.. ومضخة الانتماء!
أحمد بهاء الدين شعبان
الجيل الذى حارب من أجل الحرب
جلال حمام
الحق ما شهدت به مؤسسات المال العالمية
المزيد

الثقافة

«الهناجر» يحتضن باقة من أروع استعراضات فرقة رضا.. الليلة

الفن وأثره فى تحقيق العدالة الثقافية ندوة أونلاين.. الليلة

دعاء فاخر وعمر جبر يشاركان فى معرض الفن الإفريقى بلندن

الإبداع الفنى يكرم «درية شرف الدين» فى سينما مصر