أوبرا الإسكندرية تحيى ذكرى كمال الطويل.. الليلة

يستقبل مسرح سيد درويش٬ أوبرا الإسكندرية٬ في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ حفلًا فنيًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي٬ بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، ومشاركة نجوم الفرقة والفنانة آيات فاروق، وذلك بمناسبة ذكرى ميلاد الموسيقار الكبير كمال الطويل.ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من روائع الموسيقار الراحل٬ حيث يبدأ الفاصل الأول من الحفل بأوبريت الجيل الصاعد، أداء فريق كورال فرقة أوبرا الإسكندرية: جويرية حمدى٬ ياسمين أسامة٬ مريم زينة٬ جنا إيهاب٬ عبدالرازق على٬ أحمد شعبان، وذلك احتفالًا وتزامنًا مع ذكرى أكتوبر المجيدة.بالإضافة إلي أعمال: بينى وبينك إيه٬ ابنك يقولك يا بطل أداء الفنان أمير الرفاعي٬ ليه خلتنى أحبك، بان عليا حُبه، أداء الفنانة سارة مجدى٬ إنت مين٬ الناس المغرمين، أداء الفنان أحمد رجب، طول عمرى أحبك وأشكيلك٬ غريبة منسية، أداء الفنانة هبة إسماعيل.ويضم الفاصل الثاني من الحفل: موسيقى الحلوة أداء عازف الأورج الأول هشام نوارة٬ بتلوموني ليه، وبلاش عتاب أداء الفنان أيمن مصطفي، ثم تختتم الفنانة آيات فاروق، الحفل بتقديم باقة مختارة من أجمل ألحان الموسيقار كمال الطويل.