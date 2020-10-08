رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

روسيا تختبر بنجاح صاروخًا مجنّحًا فوق صوتى مضادًا للسفن

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 05:24 ص
صاروخا مجنّحا
صاروخا مجنّحا
وكالات
طباعة
أعلنت روسيا، الخميس، أنّها اختبرت- بنجاح- صاروخًا مجنّحًا فوق صوتي مضادًا للسفن، في تجربة اعتبرها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "حدثًا عظيمًا للبلاد بأسرها".

وقال الجيش الروسي إن الصاروخ "زيركون" أطلقته الفرقاطة "الأميرال جورشكوف"، صباح أمس الأول الثلاثاء،  من البحر الأبيض (الدائرة القطبية الروسية)، ونجح في إصابة هدفه في بحر بارنتس.

وفي اجتماع عقد عبر الفيديو، الخميس، قال رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الروسي، فاليري جيراسيموف، مخاطبًا بوتين، إنّ هذه هي "المرّة الأولى" التي ينجح فيها الصاروخ في إصابة هدف في البحر، مضيفا: "تمّ تنفيذ مهام الإطلاق، تجربة إطلاق النار كانت ناجحة".

وأوضح رئيس الأركان، أنّ الصاروخ أصاب هدفه على بعد 450 كيلومترًا في بحر بارنتس في غضون أربع دقائق ونصف، وبسرعة 8 ماخ، أي ثمانية أضعاف سرعة الصوت.

وردّ بوتين، بالقول إنّ هذه التجربة الناجحة هي "حدث عظيم، ليس بالنسبة لقواتنا المسلّحة فحسب، بل بالنسبة لروسيا بأسرها"، مضيفا أنّ هذا الصاروخ يضاف إلى ما تمتلكه روسيا من "أنظمة تسلّح فائقة الحداثة، ولا مثيل لها في العالم، والتي ستعزّز بلا شكّ القدرات الدفاعية لبلدنا على المدى الطويل".

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنّها تعتزم تجهيز سفنها الحربية وغواصّاتها بهذا الصاروخ.

وكان بوتين، قد كشف عن تطوير هذا السلاح الجديد في خطاب عن حالة الاتحاد في فبراير 2019، قائلًا إنّ هذا الصاروخ يمكن أن يضرب أهدافًا في البحر أو البرّ، وإنّ مداه يصل إلى 1000 كيلومتر، وسرعته تصل إلى 9 ماخ.

وتتباهى روسيا بتطوير عدد من الأسلحة "التي لا تقهر"، والتي تتفوّق على الأنظمة الحالية، ومن بينها صاروخ "سارمات" العابر للقارات، وصوارخ فوق صوتية أخرى، وصاروخ "بورفيستنيك" المجنّح الذي يحلّق بالدفع النووي.

وفي ديسمبر 2019 وضع الجيش الروسي في الخدمة للمرة الأولى صواريخ "أفانجارد" الفوق صوتية.

ولا يخلو البرنامج الروسي لتطوير الصواريخ من المخاطر، إذ قُتل سبعة أشخاص في انفجار حدث في موقع لإطلاق الصواريخ في أغسطس 2019، في حادث ربطه خبراء غربيون يومها باختبار على صاروخ بورفيستنيك.

موضوعات متعلقة

إحالة بطل فيديو «الكلب والسيف» بالإسكندرية لمحاكمة عاجلة

«الصحة»: 133 إصابة جديدة بكورونا.. و9 حالات وفاة

غرامة مالية للمتخلفين.. «المرور» تعلن آخر موعد لتركيب الملصق الإلكتروني

وزير التعليم يكشف حقيقة تقسيط المصروفات المدرسية

الصور

image description

الأهلي «يُشعل» إنبي بثلاثية

image description

حريق ضخم فى عقار سكنى بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة المعالجة الثلاثية لمشروع صرف صحي أبنوب والفتح

image description

صرف 1500 جنيه للعاملين بجامعة أسيوط

image description

تنفيذ تجربة إخماد حريق بـ«أسيوط لتكرير البترول»

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

الجهاز الطبى فى الأهلى: فايلر وراء إصابة محمد محمود الجديدة

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020.. اللينك وخطوات الاستعلام عبر الموقع الرسمي

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيرين عبدالنور: أنتظر النص المناسب للعودة إلى مصر

منوعات

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

الجهاز الطبى فى الأهلى: فايلر وراء إصابة محمد محمود الجديدة

موعد دفع فاتورة التليفون الارضي 2020.. الرابط وطرق الدفع

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020.. اللينك وخطوات الاستعلام عبر الموقع الرسمي

أيام زمان

لماذا صرخ السيد راضى فى وجه السادات؟

الفوازير كلمة السر.. حقيقة خلاف «عمو فؤاد وجدو عبده»

«إذا عرض علىّ دور سأحلق لحيتى فورًا».. اعترافات حسن يوسف

حكايات المقاهي والشيشة بين جمال الغيطاني والأدباء

مقالات الرأي
ماجد حبته
فرنسا والإسلام.. تركيا والأزهر!
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الانتصار الأكتوبري.. ومضخة الانتماء!
أحمد بهاء الدين شعبان
الجيل الذى حارب من أجل الحرب
جلال حمام
الحق ما شهدت به مؤسسات المال العالمية
المزيد

الثقافة

«الهناجر» يحتضن باقة من أروع استعراضات فرقة رضا.. الليلة

الفن وأثره فى تحقيق العدالة الثقافية ندوة أونلاين.. الليلة

دعاء فاخر وعمر جبر يشاركان فى معرض الفن الإفريقى بلندن

الإبداع الفنى يكرم «درية شرف الدين» فى سينما مصر