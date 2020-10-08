روافد للنشر تصدر كتاب «من فانكا إلى تشيخوف» لــ سوسن الشريف

يصدر خلال أيام عن دار روافد للنشر والتوزيع٬ كتاب "من فانكا إلى تشيخوف" للكاتبة الدكتورة سوسن الشريف.في عام 1886، نشر الكاتب الروسي أنطون تشيخوف قصة قصيرة بعنوان "فانكا"، ونالت نجاحًا كبيرًا وتُرجمت إلى العديد من اللغات."فانكا" طفل صغير ذو تسعة أعوام، يموت أبويه فيرسله جده للعمل، وفي مكان العمل يفقد طفولته ويعامَل كشخصٍ بالغ. يكتب إلى جده رسالة مليئة بالحزن والأسى، يناشده فيها أن يأخذه من مكان عمله الذي يلقى به كل ألوان التعذيب النفسي والجسدي. يكتب رسالة بمثابة صرخة للنجاة، حتى تأتي النهاية بالعنوان البريدي المدون على الرسالة "إلى قرية جدي" لتلخص لنا حلم الطفل وأمله البائس."من فانكا إلي تشخوف" هي مجموعة رسائل يكتبها فانكا هذه المرة، بعد أن بلغ عامه الخامس والعشرين، إلى الشخص الذي أوجده وخلق عالمه.