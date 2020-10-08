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الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا تقترب من 36.5 مليون حالة حول العالم

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:38 ص
كورونا حول العالم
كورونا حول العالم
وسام عطية
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أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إصابات فيروس كورونا في أنحاء العالم اقتربت اليوم من عتبة الـ36 مليون إصابة.

وأوضحت البيانات أن إجمالي الإصابات بالفيروس في العالم وصل إلى 36.346.514 مليون مصاب، حتى الساعة 12:45 اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، وعدد الوفيات 1.059.193 مليون حالة، ونسبة الشفاء وصلت إلى 27.371.416 مليون حالة، جاء ذلك بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا وبيرو وإسبانيا والأرجنتين والمكسيك وجنوب أفريقيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيران وتشيلي والعراق.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وبيرو.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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